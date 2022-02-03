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Похищенного в Ижевске ребёнка нашли в Казани

10:23, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
Похищенного в Ижевске ребёнка нашли в Казани
10:23, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
1750
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#похищение
Фото: pixabay.com
1750
0

Признаков противоправных действий в отношении малыша не выявлено.

Казань. Татарстан. Полуторагодовалого ребёнка, похищенного накануне в Ижевске, нашли в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В ходе розыскных мероприятий удалось задержать мужчину, который накануне похитил ребёнка своей сожительницы. Мужчина находился в Казани. Вместе с ребёнком он укрывался в арендованной квартире. Признаков противоправных действий в отношении малыша не выявлено.

Задержанный пояснил, что считает себя биологическим отцом ребёнка и планировал воспитать его самостоятельно.

Напомним, что в совершении преступления подозревался 21-летний мужчина. Установлено, что 2 февраля он вышел на прогулку с малышом и домой они уже не вернулись.

10:23, 03 февраля, 2022
Юрий Абашев
1750
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#похищение