Похищенного в Ижевске ребёнка нашли в Казани

Казань. Татарстан. Полуторагодовалого ребёнка, похищенного накануне в Ижевске, нашли в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В ходе розыскных мероприятий удалось задержать мужчину, который накануне похитил ребёнка своей сожительницы. Мужчина находился в Казани. Вместе с ребёнком он укрывался в арендованной квартире. Признаков противоправных действий в отношении малыша не выявлено.

Задержанный пояснил, что считает себя биологическим отцом ребёнка и планировал воспитать его самостоятельно.

Напомним, что в совершении преступления подозревался 21-летний мужчина. Установлено, что 2 февраля он вышел на прогулку с малышом и домой они уже не вернулись.