Верховный суд Удмуртии отклонил иск заводчан об отмене обязательной вакцинации

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики отклонил иски заводских работников, которые хотели отмены обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В четверг, 3 февраля, Верховный суд Удмуртской Республики рассмотрел административные иски работников двух заводов Удмуртии. Они требовали признать недействующим часть постановления Главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике, которое касалось проведения обязательной вакцинации среди работников ряда категорий — в частности, работающих на промышленных предприятиях.

Заявители считали, что постановление нарушает их права на труд, безопасность и добровольность медицинских процедур. Кроме того, по мнению истцов, обязательная вакцинация привела к дискриминации в трудовой сфере и «создало угрозу потери работы». Они также указывали на возможное противоречие постановления различным нормативным актам. В частности, заводчане указывали на несоответствие закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которое не относит работников промышленности к тем, кому показана обязательная вакцинация.

В свою очередь представитель ответчика — Главного государственного санитарного врача по Удмуртии заявил, что постановление принято уполномоченным лицом и не противоречит иным нормативным актам. Того же мнения придерживались и представители третьих лиц: правительства Удмуртии, регионального управления Роспотребнадзора и двух предприятий, где работают истцы. Все они высказались против удовлетворения иска.

Суд рассмотрел дело, оценил доводы всех сторон и принял решение об отказе в иске. Таким образом, часть постановления Главного государственного санитарного врача по Удмуртии осталась в силе — работники промышленности по-прежнему должны пройти вакцинацию от коронавируса.

В законную силу решение пока не вступило.