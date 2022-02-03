В Удмуртии каждый десятый тест на ковид оказывается положительным

Ижевск. Удмуртия. Почти 15 тыс. исследований на коронавирус провели за последние сутки в Удмуртии. У 1 451 жителя тест показал положительный результат, 169 человек госпитализировали. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

По данным на 3 февраля общее число зараженных коронавирусом в Удмуртии перевалило за 23 тыс. человек. В ковид-центрах лечится более 1 тыс. пациентов, 140 из них находятся в тяжелом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ.

За истекшие сутки в республике среди больных коронавирусом произошло 3 летальных случая. Скончались женщины 71 года и 93 лет и 75-летний мужчина.

640 человек получили выписку, они выздоровели.

Число поставивших прививки достигло 686 875 человек, 537 482 прошли полный курс профилактики. На ревакцинации побывали уже 101 256 жителей региона.