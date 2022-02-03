Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

Спортсменка из Воткинска установила рекорд Удмуртии в жиме штанги 100 кг лежа

10:45, 03 февраля, 2022
Андрей Поносов
Спортсменка из Воткинска установила рекорд Удмуртии в жиме штанги 100 кг лежа
10:45, 03 февраля, 2022
Андрей Поносов
949
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#спорт\n#рекорд\n#чемпионат России
Фото: Вероника Перевозчикова "ВКонтакте"
949
0

На чемпионате России по пауэрлифтингу Вероника Перевозчикова завоевала 5 золотых наград.

Воткинск. Удмуртия. Спортсменка из Воткинска Вероника Перевозчикова выиграла 5 золотых медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу. Соревнования проходят в эти дни в Екатеринбурге, сообщает федерация пауэрлифтинга Удмуртской Республики.

Представительница Удмуртии выступает в категории «Ветераны». За первые дни чемпионата Вероника Перевозчикова завоевала 5 медалей высшей пробы. Она стала лучшей в упражнениях «присед», «жим», «тяга», а также в троеборье в весовой категории 57 кг и в абсолютном зачете.

Кроме того, Перевозчикова поставила рекорд Удмуртии в жиме лежа 100 кг и обновила высший результат в весовой категории 57 кг в троеборье – 425 кг.

Рекордсменка тренируется под руководством известного воткинского спортсмена, руководителя туристического клуба «ВездеХод» Валерия Попова.

10:45, 03 февраля, 2022
Андрей Поносов
949
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#спорт\n#рекорд\n#чемпионат России