Спортсменка из Воткинска установила рекорд Удмуртии в жиме штанги 100 кг лежа

Воткинск. Удмуртия. Спортсменка из Воткинска Вероника Перевозчикова выиграла 5 золотых медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу. Соревнования проходят в эти дни в Екатеринбурге, сообщает федерация пауэрлифтинга Удмуртской Республики.

Представительница Удмуртии выступает в категории «Ветераны». За первые дни чемпионата Вероника Перевозчикова завоевала 5 медалей высшей пробы. Она стала лучшей в упражнениях «присед», «жим», «тяга», а также в троеборье в весовой категории 57 кг и в абсолютном зачете.

Кроме того, Перевозчикова поставила рекорд Удмуртии в жиме лежа 100 кг и обновила высший результат в весовой категории 57 кг в троеборье – 425 кг.

Рекордсменка тренируется под руководством известного воткинского спортсмена, руководителя туристического клуба «ВездеХод» Валерия Попова.