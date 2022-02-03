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Ижевские врачи впервые провели операцию по замене аорты

16:30, 03 февраля, 2022
Андрей Поносов
Ижевские врачи впервые провели операцию по замене аорты
16:30, 03 февраля, 2022
Андрей Поносов
1730
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#операция\n#сердце\n#Минздрав\n#хирургия
Фото: пресс-служба Минздрава УР
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Пациент с врожденным пороком сердца вернулся к нормальной жизни.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские хирурги впервые провели операцию по замене аорты и аортального клапана сердца. Экстренное вмешательство провели специалисты республиканского клинико-диагностического центра, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В декабре 2021 года в клинику поступил 35-летний мужчина с врожденным пороком сердца, осложнившимся острым расслоением аорты. «Это тяжелое заболевание, при котором происходит разрыв внутренней оболочки стенки аорты. Риск летальности в течение трех суток составляет 75 процентов», — рассказал заведующий хирургической службы РКДЦ Сергей Анисимов.

Ввиду серьезных осложнений перенаправить пациента в федеральные сердечно-сосудистые центры не представлялось возможным. Ижевские врачи приняли решение провести экстренную операцию.

Операция прошла при остановке сердца больного на 8 часов. За это время кардиохирурги заменили аортальный клапан сердца и восходящую аорту на синтетический протез.

«Это первый успешный опыт хирургического лечения острой расслаивающей аневризмы аорты в нашей республике», — говорится в сообщении Минздрава Удмуртии.

Период реабилитации пациента прошел успешно, он выписан из кардиоцентра. По словам наблюдающих специалистов, мужчина вернулся к активной жизни, его состояние стабильное.

16:30, 03 февраля, 2022
Андрей Поносов
1730
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#операция\n#сердце\n#Минздрав\n#хирургия