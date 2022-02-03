Ижевская сельхозакадемия перевела всех студентов-очников на дистант

Ижевск. Удмуртия. Студенты Ижевской сельхозакадемии очной формы обучения на две недели уйдут на дистант. Об этом говорится в приказе ректора ИжГСХА Андрея Брацихина, размещенном на официальном сайте вуза.

Занятия на удаленке для будущих агрономов, зоотехников и инженеров продлятся с 3 до 19 февраля. Эта мера вызвана неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике и анализом заболеваемости среди студентов групп дневного обучения, прокомментировала «Сусанину» проректор ИжГСХА по образовательной и воспитательной деятельности Светлана Воробьева.

«Сейчас все вузы в той или иной степени применяют дистанционное обучение, однако сельхозакадемия решила ввести эту форму централизованно. На сегодняшний день около 100 наших студентов очного отделения имеют подтвержденный диагноз «коронавирус» и нам необходимо прервать цепочку заболеваемости среди обучающихся.

Занятия будут организованы по уже отработанной схеме – ребята получают методические материалы и задания через образовательный портал вуза, налажено взаимодействие студентов и преподавателей в группах в социальных сетях, проводятся лекции в онлайн-формате», - заключила проректор ИжГСХА.