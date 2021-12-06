Итоги дня: ослабление ковидных ограничений для общепита в Удмуртии и новый температурный рекорд декабря

Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковидом заболели ещё 200 человек. Скончались 4 человека.

В партийных верхах

Два представляющих Удмуртию депутата-единоросса Андрей Исаев и Татьяна Мосова вошли в генеральный совет своей партии.

Под колёса автомобиля

За минувшую субботу, 4 декабря, на дорогах Удмуртии под колёса автомобиля попали два пешехода. Оба они перебегали дорогу в неположенном месте, а один из них перед этим употребил алкоголь.

Похолодание

В ночь на 7 декабря в Удмуртии ожидается похолодание до -28 градусов Цельсия. Днём ожидается до -13…-18 градусов.

Рекорд зимы

С начала зимы в Удмуртии был побит уже второй температурный рекорд. 4 декабря столбики термометра показали +3,3 градуса Цельсия, в последний раз подобное было 4 декабря 1961 года, когда воздух прогрелся до +2,5 градусов.

Послабления

С 6 декабря в Удмуртии сняли ограничения с ряда предприятий общественного питания. Так общепит, работающий в торговых центрах и не имеющий отдельного входа с улицы может возобновить деятельность. Ранее ковидные ограничения не позволяли работать таким предприятиям.