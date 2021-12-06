Двое пешеходов-нарушителей в Удмуртии попали под колеса машин в прошедшие выходные

ДТП произошли в темное время суток.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии двое пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, пострадали под колесами автотранспорта. Оба ДТП произошли в субботу вечером, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД республиканского МВД.

Так, 4 декабря около 17:25 минут в селе Завьялово у дома №12 по улице Гольянской 25-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-2111 совершил наезд на 49-летнего пешехода. Мужчина шел по краю дороги в одном направлении с транспортным потоком. Ситуация усугубилась тем, что пешеход был нетрезв и не имел на одежде световозвращающих элементов. С травмами его доставили в больницу.

В этот же день примерно в 18:55 минут в Ижевске напротив дома №55а на улице 10 лет Октября, 20-летний водитель «Лады Весты» сбил 42-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшего пешехода госпитализировали.