Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца недели незначительно понизится температурный фон, при этом температура воздуха продолжит оставаться выше климатических норм. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

Днём ожидается температура в пределах 23-28 °С, ночью – не ниже 12 °С. При этом ежедневно до конца недели местами прогнозируются локальные и кратковременные дожди. Интенсивные осадки ожидаются 13 июня и 15 июня – в пятницу и воскресенье. В отдельные дни также прогнозируются грозы с усилением ветра.

В начале следующей недели температура воздуха может понизиться, вероятность осадков сохранится.