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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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До конца недели в Удмуртии ожидаются локальные и кратковременные дожди

14:55, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
До конца недели в Удмуртии ожидаются локальные и кратковременные дожди
14:55, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
324
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#погода в Удмуртии\n#прогноз\n#прогноз погоды\n#дожди\n#грозы\n#лето\n#температура
Источник фото: unsplash.com (Suhyeon Choi)
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Наиболее интенсивные осадки ожидаются в пятницу и воскресенье.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца недели незначительно понизится температурный фон, при этом температура воздуха продолжит оставаться выше климатических норм. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

Днём ожидается температура в пределах 23-28 °С, ночью – не ниже 12 °С. При этом ежедневно до конца недели местами прогнозируются локальные и кратковременные дожди. Интенсивные осадки ожидаются 13 июня и 15 июня – в пятницу и воскресенье. В отдельные дни также прогнозируются грозы с усилением ветра.

В начале следующей недели температура воздуха может понизиться, вероятность осадков сохранится.

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14:55, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
324
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#погода в Удмуртии\n#прогноз\n#прогноз погоды\n#дожди\n#грозы\n#лето\n#температура