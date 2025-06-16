Ижевск. Удмуртия. По прогнозам синоптиков, текущая неделя в Удмуртии будет дождливой. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью 17 июня ожидается +10…+15 градусов. Небольшие дожди сохранятся в отдельных районах, местами возникнет туман. Днём во вторник столбик термометра покажет +16…+21 градус по Цельсию. Осадки распространятся по всему региону.

С 18 по 20 июня по ночам температура воздуха будет опускаться до +7…+12 градусов, а днём повышаться до +17…+22 градусов. Местами пройдут дожди.

По предварительному прогнозу, в выходные дни в Удмуртии похолодает. Осадки сохранятся, установится ветреная погода.