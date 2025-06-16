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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Дождливая неделя ожидается в Удмуртии

15:10, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Дождливая неделя ожидается в Удмуртии
15:10, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
646
0
#Удмуртия\n#лето\n#погода\n#температура воздуха\n#Дождь
Источник фото: ИА «Сусанин»
646
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Температура воздуха будет ниже климатических норм.

Ижевск. Удмуртия. По прогнозам синоптиков, текущая неделя в Удмуртии будет дождливой. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

Ночью 17 июня ожидается +10…+15 градусов. Небольшие дожди сохранятся в отдельных районах, местами возникнет туман. Днём во вторник столбик термометра покажет +16…+21 градус по Цельсию. Осадки распространятся по всему региону. 

С 18 по 20 июня по ночам температура воздуха будет опускаться до +7…+12 градусов, а днём повышаться до +17…+22 градусов. Местами пройдут дожди. 

По предварительному прогнозу, в выходные дни в Удмуртии похолодает. Осадки сохранятся, установится ветреная погода. 

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15:10, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
646
0
#Удмуртия\n#лето\n#погода\n#температура воздуха\n#Дождь