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В Удмуртии 4 декабря обновился температурный рекорд 1961 года

12:10, 06 декабря, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии 4 декабря обновился температурный рекорд 1961 года
12:10, 06 декабря, 2021
Юрий Абашев
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
202
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Максимальная температура воздуха достигла +3,3 градуса Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. В минувшую субботу, 4 декабря, на территории Удмуртии был обновлён рекорд максимальной температуры воздуха 1961 года. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

На метеостанции Ижевска 4 декабря столбики термометра показали +3,3 градуса Цельсия. В рекордном 1961 году синоптики отмечали температуру +2,5 градуса.

Напомним, что для нынешней календарной зимы это уже второй температурный рекорд. 1 декабря стал самым тёплым за последние 30 лет.

12:10, 06 декабря, 2021
Юрий Абашев
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
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