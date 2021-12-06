В Удмуртии 4 декабря обновился температурный рекорд 1961 года

Максимальная температура воздуха достигла +3,3 градуса Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. В минувшую субботу, 4 декабря, на территории Удмуртии был обновлён рекорд максимальной температуры воздуха 1961 года. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

На метеостанции Ижевска 4 декабря столбики термометра показали +3,3 градуса Цельсия. В рекордном 1961 году синоптики отмечали температуру +2,5 градуса.

Напомним, что для нынешней календарной зимы это уже второй температурный рекорд. 1 декабря стал самым тёплым за последние 30 лет.