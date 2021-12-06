С общепита в Удмуртии 6 декабря сняли ряд ковидных ограничений

Послабления не коснулись ночных развлекательных заведений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 6 декабря снимается ряд ковидных ограничений, наложенных ранее на предприятия общепита с целью остановить распространение коронавируса. Напомним, что соответствующие изменения в распоряжение главы Удмуртии от 18 марта 2020 года № 42-РГ были внесены в пятницу, 3 декабря.

Согласно вновь опубликованному документу, с 6 декабря предприятия общепита, размещённые в торговых центрах, смогут вернуться к работе. До этого времени организации, не имевшие отдельного входа с улицы, были закрыты.

Общепит сможет возобновить ночной режим работы — с 23:00 до 07:00. Однако вернуться к прежнему расписанию смогут те предприятия, где привито не менее 80% сотрудников.