В Удмуртии в ночь на 7 декабря похолодает до -28 градусов

Осадков в этот день не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 7 декабря в Удмуртии ожидается похолодание до -28 градусов Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Во вторник, 7 декабря, днём температура повысится до -13…-18 градусов Цельсия. День пройдёт без осадков.

В ночь на среду, 8 декабря, ожидается снег. Температура составит -13…-18 градусов. Днём также пройдёт снег, но уже потеплеет до -1…-6 градусов. На дорогах будет снежный накат.

Похожая погода сохранится и 9-10 декабря. Ночью будет -4…-9 градусов, а днём -2…-7. При этом выходные, по предварительным прогнозам, будут холодными и без осадков.

На дорогах в течение всей недели сохранится гололедица.

Напомним, в ноябре текущего года более 250 жителей Ижевска получили травмы из-за гололёда.