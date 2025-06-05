Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии днём и вечером четверга, 5 июня, местами по республике ожидаются грозы. Об этом сообщает МЧС Удмуртии со ссылкой на местный гидрометцентр.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не стоять рядом с высокими и одинокими деревьями и другими высокими объектами, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, обходить шаткие деревья и конструкции при передвижении по улице.

Также следует помнить, что заряд молнии может вызвать пожар и иные разрушения. В случае необходимости следует позвонить по телефону экстренных служб «112».