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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вечером 5 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы

12:25, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Вечером 5 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы
12:25, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
466
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#гроза\n#молния\n#МЧС Удмуртии\n#ветер
Источник фото: unsplash.com (Felix Mittermeier)
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Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии днём и вечером четверга, 5 июня, местами по республике ожидаются грозы. Об этом сообщает МЧС Удмуртии со ссылкой на местный гидрометцентр.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не стоять рядом с высокими и одинокими деревьями и другими высокими объектами, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, обходить шаткие деревья и конструкции при передвижении по улице.

Также следует помнить, что заряд молнии может вызвать пожар и иные разрушения. В случае необходимости следует позвонить по телефону экстренных служб «112».

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12:25, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
466
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#гроза\n#молния\n#МЧС Удмуртии\n#ветер