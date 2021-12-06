Два представителя Удмуртии вошли в генсовет «Единой России»

В него попали представители всех регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. Два представителя Удмуртии вошли в состав генерального совета «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Решение об обновлении состава приняли делегаты третьего этапа съезда «Единой России». Было заменено более 50% людей, но их количество — 170 человек, не изменилось.

В совет вошли представители от всех регионов страны, от Удмуртии в нем будут присутствовать заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, член экспертного совета партии, депутат Государственной Думы от Удмуртии Андрей Исаев и секретарь первичного отделения партии «Сепское», директор Сепского ЦСДК, депутат совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» Татьяна Мосова.

Напомним, что в сентябре 2021 года Андрей Исаев одержал победу в выборах в Госдуму России.