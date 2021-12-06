В Удмуртии ещё 200 человек заразились коронавирусом

Четыре человека умерло.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших 30 детей и 43 человека старше 65 лет. Выписали после выздоровления за отчётные сутки 164 человека. Четыре жителя республики скончались. Женщинам было 63, 66 лет. Мужчинам было 72, 82 года.

Таким образом, всего на 6 декабря в Удмуртии зарегистрировали 76 292 лабораторно подтверждённых случая заболевания ковидом. 64 232 человека выздоровели, 3 285 умерло.



Вакцинировались в республике 644 987 человек.