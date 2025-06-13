Ижевск. Удмуртия. Местами по Удмуртии днём 13 июня и ночью 14 июня ожидаются гроза, дождь и град. Об этом сообщает МЧС Удмуртии со ссылкой на местный Гидрометцентр.

При грозе возможно усиление ветра с порывами 15-20 м/с. В отдельных районах сильные дожди и град.

В МЧС Удмуртии напоминают, что грозовой разряд может вызвать пожар, разрушения строений, травмирование и гибель людей. Во время грозы нельзя находиться рядом с отдельно стоящими деревьями, высотными строениями, железными конструкциями. Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру экстренных служб «112».