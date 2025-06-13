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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гроза, сильные дожди и град ожидаются в Удмуртии в ближайшее время

18:00, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Гроза, сильные дожди и град ожидаются в Удмуртии в ближайшее время
18:00, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#погода в Удмуртии\n#гроза\n#дожди\n#Град
Источник фото: unsplash.com (Josep Castells)
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Также возможно усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Местами по Удмуртии днём 13 июня и ночью 14 июня ожидаются гроза, дождь и град. Об этом сообщает МЧС Удмуртии со ссылкой на местный Гидрометцентр.

При грозе возможно усиление ветра с порывами 15-20 м/с. В отдельных районах сильные дожди и град.

В МЧС Удмуртии напоминают, что грозовой разряд может вызвать пожар, разрушения строений, травмирование и гибель людей. Во время грозы нельзя находиться рядом с отдельно стоящими деревьями, высотными строениями, железными конструкциями. Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру экстренных служб «112».

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18:00, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#погода в Удмуртии\n#гроза\n#дожди\n#Град