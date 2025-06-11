Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 июня 2025 года обновился абсолютный суточный рекорд максимальной температуры. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии в своём ТГ-канале.

В этот день воздух прогрелся до 31,7°С тепла. Предыдущий рекорд был зафиксирован 48 лет назад, в 1977 году. Тогда температура поднялась до 31,5°С.

Напомним, в апреле 2025 года в Удмуртии обновились сразу два температурных рекорда: 22 апреля воздух прогрелся до 24,8°С (предыдущий рекорд был поставлен в 1995 году – 24,6°С), и 24 апреля температура достигла 24°С (побит рекорд 2005 года – 23,3°С).