Итоги дня: уход Строкова с поста вице-премьера правительства Удмуртии и первые случаи гриппа в республике

Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердится у 198 человек. Скончались 10 пациентов.

Смена работы

Заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков работает на своей должности до 10 декабря. В феврале он перейдёт на работу в Москву.

Откуда грязь

Глава Ижевска объяснил, откуда берётся грязь на дорогах города. По его словам, для борьбы со скользкостью на дорогах песок применяется только в самых крайних случаях, вместо него используются реагенты.

«Что касается грязи, то она появляется именно с началом борьбы со скользкостью на улицах. При использовании противогололёдных материалов та грязь, которая скопилась в порах асфальта с весны, выходит. Подобно тому, как в домашнем хозяйстве появляется грязь при чистке кухонной посуды солью или содой. Песок мы не используем ни на магистралях, ни на межквартальных проездах», — пояснил глава Ижевска.

Грипп пришёл

Первые случаи заболеваемостью гриппом выявлены в Удмуртии. Вирус подтвердился у четырёх человек. Все они — дети.

Очистка воды

В Ижевске на станции подготовки воды началось строительство нового цеха, где через три года появится оборудование по производству гипохлорита натрия. Этот препарат будет использоваться для дезинфекции воды. Он придёт на смену жидкому хлору.

Суд за призывы

В Ижевске осудили мужчину за размещённые в социальных сетях призывы к расправе над представителями власти и их семьями.