Зампред правительства Удмуртии Анатолий Строков покинет свой пост

10 декабря будет его последний рабочий день на этой должности.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков, курирующий финансовый блок, через неделю покинет свой пост. Об этом он сообщил информагентству «Сусанин».

Последним рабочим днём Строкова на этой должности станет 10 декабря.

«Затем я перейду на должность советника главы Удмуртии. Где-то в феврале я выйду на новую должность в Москве. Пока идёт процесс согласования. Нам нужны хорошие лоббистские связи (в Москве, — прим, ред.). Поэтому было принято коллективное решение, что будет полезнее и легче помогать республике оттуда», — рассказал Строков.

По его словам, за этим шагом нет никаких скрытых моментов и размолвок. Решение принято совместно с главой Удмуртии Бречаловым, председателем правительства Семёновым и другими руководителями республики.

Напомним, Анатолий Строков был назначен на пост вице-премьера Удмуртии в конце сентября 2017 года.