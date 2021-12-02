Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Скользящие по льду Лонгрид Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид

Зампред правительства Удмуртии Анатолий Строков покинет свой пост

11:55, 02 декабря, 2021
Юрий Абашев
Зампред правительства Удмуртии Анатолий Строков покинет свой пост
11:55, 02 декабря, 2021
Юрий Абашев
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Анатолий Строков
Фото: Анатолий Строков (ВКонтакте)
511
0

10 декабря будет его последний рабочий день на этой должности.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков, курирующий финансовый блок, через неделю покинет свой пост. Об этом он сообщил информагентству «Сусанин».

Последним рабочим днём Строкова на этой должности станет 10 декабря.

«Затем я перейду на должность советника главы Удмуртии. Где-то в феврале я выйду на новую должность в Москве. Пока идёт процесс согласования. Нам нужны хорошие лоббистские связи (в Москве, — прим, ред.). Поэтому было принято коллективное решение, что будет полезнее и легче помогать республике оттуда», — рассказал Строков.

По его словам, за этим шагом нет никаких скрытых моментов и размолвок. Решение принято совместно с главой Удмуртии Бречаловым, председателем правительства Семёновым и другими руководителями республики.

Напомним, Анатолий Строков был назначен на пост вице-премьера Удмуртии в конце сентября 2017 года.

11:55, 02 декабря, 2021
Юрий Абашев
511
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Анатолий Строков
?>