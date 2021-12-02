Глава Ижевска пояснил, почему появляется грязь на дорогах в начале зимы

С начала ноябрьских снегопадов с улиц города вывезли 42 тыс. тонн снега.

Ижевск. Удмуртия. За 10 дней после обильных ноябрьских снегопадов в Ижевске с улиц города вывезли уже 42 тысячи тонн снега. О нюансах уборки снега в столице Удмуртии рассказал глава города Олег Бекмеметьев во время утреннего эфира в соцсетях в четверг, 2 декабря.

Градоначальник пояснил, что уборкой снега в Ижевске занимаются четыре муниципальных подрядчика. Параллельно с ними работают 64 управляющие компании и 216 ТСЖ. Все они работают по графику во дворах, который должны сообщать жителям домов. Не все успешно справляются со своей работой. По словам Олега Бекмеметева, после проверок технадзоров и Горжилинспекции за неудовлетворительную уборку снега в городе было вынесено более 100 предписаний УК и ТСЖ, подрядчики получили 120 предписаний.

Также глава города рассказал о возникновении грязи на дорогах. Многочисленные сообщения горожан посвящены вопросам обработкой солью и песком проезжей части и тротуаров.

«Реагент, который мы используем, — это либо «Бионорд», либо галит марки А. Это техническая соль. Никаких других вредных химических веществ в этом противогололёдном реагенте нет. В 2019 году мы отказались от посыпки песком. Раньше высыпали почти 40 тыс. тонн. Сейчас используем песок только в частном секторе, это около 3-4 тыс. тонн за сезон», — рассказал Олег Бекмеметьев.

Он подчеркнул, что песок на магистралях используют только в сильный гололёд в качестве фрикционного материала для избегания ДТП.

«Что касается грязи, то она появляется именно с началом борьбы со скользкостью на улицах. При использовании противогололёдных материалов та грязь, которая скопилась в порах асфальта с весны, выходит. Подобно тому, как в домашнем хозяйстве появляется грязь при чистке кухонной посуды солью или содой. Песок мы не используем ни на магистралях, ни на межквартальных проездах», — пояснил глава Ижевска.