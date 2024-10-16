Более 9 000 доз вакцины от пневмонии поступило в Удмуртию для пожилых жителей

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия для профилактики заболеваемости пневмонией за счёт средств бюджета республики закупила 9 600 тысяч доз вакцины «Превенар 13». Об этом сообщил в своём ТГ-канале министр здравоохранения УР Сергей Багин.

«Она только что поступила и уже распределяется по медучреждениям. На прививки будем приглашать людей старше 60 лет, имеющих одно или несколько хронических заболеваний. Огромная просьба — если у вас есть пожилые родственники, поговорите с ними о важности вакцинации! Вовремя сделанная прививка может сохранить жизнь», — сообщил доктор Багин.

Он также отметил, что на склад пришла ещё одна партия вакцин от гриппа для взрослых и школьников — всего 170 тысяч доз. Таким образом, Удмуртия получила почти весь запланированный объём вакцин на этот год.