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Более 9 000 доз вакцины от пневмонии поступило в Удмуртию для пожилых жителей

17:15, 16 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 9 000 доз вакцины от пневмонии поступило в Удмуртию для пожилых жителей
17:15, 16 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#грипп
Фото: unsplash.com (CDC)
106
0

Также в республику пришла ещё одна партия вакцины от гриппа для взрослых и детей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия для профилактики заболеваемости пневмонией за счёт средств бюджета республики закупила 9 600 тысяч доз вакцины «Превенар 13». Об этом сообщил в своём ТГ-канале министр здравоохранения УР Сергей Багин.

«Она только что поступила и уже распределяется по медучреждениям. На прививки будем приглашать людей старше 60 лет, имеющих одно или несколько хронических заболеваний.  Огромная просьба — если у вас есть пожилые родственники, поговорите с ними о важности вакцинации! Вовремя сделанная прививка может сохранить жизнь», — сообщил доктор Багин.  

Он также отметил, что на склад пришла ещё одна партия вакцин от гриппа для взрослых и школьников — всего 170 тысяч доз. Таким образом, Удмуртия получила почти весь запланированный объём вакцин на этот год.

17:15, 16 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#грипп