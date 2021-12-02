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В Удмуртии выявили еще 198 новых случаев заражения коронавирусом

09:10, 02 декабря, 2021
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии выявили еще 198 новых случаев заражения коронавирусом
09:10, 02 декабря, 2021
Дмитрий Стрелков
622
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
622
0

Скончалось за сутки 10 человек.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Об этом сообщил оперштаб республики в четверг, 2 декабря.

Отмечается, что в числе заболевших 32 ребёнка и 37 человек старше 65 лет. За отчётные сутки выписали после выздоровления 164 пациента, скончалось 10 заражённых. Женщине было 67 лет. Мужчинам было 59, 59, 59, 66, 68, 69, 69, 72, 74 года.

Таким образом, всего на 2 декабря в Удмуртии зарегистрировали 75 473 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 63 546 человек выздоровели, 3 257 человек скончались.

Вакцинировались в республике 638 440 человек.

09:10, 02 декабря, 2021
Дмитрий Стрелков
622
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
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