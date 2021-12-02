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Жителя Удмуртии осудили за призывы к расправе над представителями власти и их семьями

11:30, 02 декабря, 2021
Юрий Абашев
Жителя Удмуртии осудили за призывы к расправе над представителями власти и их семьями
11:30, 02 декабря, 2021
Юрий Абашев
813
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#экстремизм
Фото: pixabay.com
813
0

Соответствующие материалы мужчина разместил в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистское деятельности» осудили мужчину, 1977 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» материалы для неограниченного круга лиц, в которых содержались призывы к насилию и физической расправе над представителями власти, правоохранительных органов и их семьями.

Подсудимый вину признал. С учётом этого суд назначил ему наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

11:30, 02 декабря, 2021
Юрий Абашев
813
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#экстремизм
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