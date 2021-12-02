Жителя Удмуртии осудили за призывы к расправе над представителями власти и их семьями

Соответствующие материалы мужчина разместил в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистское деятельности» осудили мужчину, 1977 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» материалы для неограниченного круга лиц, в которых содержались призывы к насилию и физической расправе над представителями власти, правоохранительных органов и их семьями.

Подсудимый вину признал. С учётом этого суд назначил ему наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.