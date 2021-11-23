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Итоги дня: подорожание проезда в ижевском транспорте и создание новых структур в правительстве Удмуртии

18:00, 23 ноября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: подорожание проезда в ижевском транспорте и создание новых структур в правительстве Удмуртии
18:00, 23 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#Правительство\n#законы\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин»
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Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки в Удмуртии ковид подтвердился у 370 человек. Скончались 13 пациентов.

Проезд дороже

С 4 декабря в Ижевске вырастет цена проезда в общественном транспорте с 25 до 27 рублей. Также на 8,7% вырастет стоимость проездных билетов для граждан, школьников и студентов.

Новые структуры

В Удмуртии сформируют два новых государственных агентства – агентство по туризму, которое выводится из состава Минкульта, и агентство по молодежной политике, ранее это направление курировал Минспорт.

Расширение штата

Число вице-премьеров в правительстве Удмуртии достигнет девяти человек. Под началом главы республиканского кабинета министров будут работать три новых заместителя.

Деньги на борьбу

На борьбу с коронавирусом в Удмуртии в 2022 году направят 6,4 млрд рублей. Всего сумма расходов на здравоохранение в республики на будущий год составит 13,4 млрд рублей.

Поддержка закона

Депутаты Госсовета Удмуртии большинством голосов поддержали инициативу федерального правительства о введении обязательных ковидных QR-кодов в России.

18:00, 23 ноября, 2021
Юрий Абашев
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#Правительство\n#законы\n#коронавирус
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