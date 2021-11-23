Почти 73 тысячи случаев коронавируса зарегистрировали в Удмуртии с начала пандемии

За последние сутки зафиксировано 370 новых фактов заражения

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 370 человек, в их числе 20 детей. Лечение помогло 322 жителям, их выписали, сообщает региональный оперативный штаб.

Ровно половина заражений – 185 случаев – зарегистрировано в Ижевске, 24 – в Сарапуле, 17 – в Воткинске. Также среди заболевших 16 жителей Глазова, 13 инфицированных выявлено в Можге, 12 – в Увинском, 11 – в Малопургинском, по 10 – в Игринском и Кезском районах. Новые случаи инфицирования зафиксированы во всех муниципалитетах республики.

13 пациентов с ковидом скончались. Не перенесли заболевание 10 женщин и трое мужчин в возрасте от 70 до 95 лет.

Всего на 23 ноября в республике зарегистрировано 72 987 подтвержденных случаев коронавируса. 3 164 больных умерли. Сейчас на лечении остаются почти 9 тыс. жителей Удмуртии, 264 находятся в тяжелом состоянии.

Вакцинацию прошли 615 597 человек, из них 407 083 завершили курс прививок. 108 124 обратившихся получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».