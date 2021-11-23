Госсовет Удмуртии поддержал законопроект о введении обязательных ковидных QR-кодов в России

За ограничения для непривитых граждан проголосовали 43 депутата, против – 9.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии большинством голосов поддержали инициативу федерального правительства о введении обязательных ковидных QR-кодов в России. Решение было принято на состоявшейся сессии республиканского парламента.

На рассмотрение депутатов был представлен проект решения об отзыве Государственного Совета Удмуртской Республики на проект федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Законопроектом предполагается, что посещение массовых, культурных, спортивных мероприятий, торговых центров и заведений общепита на всей территории Российской Федерации допускается только при наличии у человека QR-кода или сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста, пройденного не ранее 72 часов до момента предъявления. Те же ограничения коснутся пассажиров на региональных и международных авиалиниях и железнодорожном транспорте.

QR-код или справка о перенесенном заболевании будут действительны только при предъявлении удостоверяющего личность документа.

Без справок и QR-кодов будут пускать только в магазины с товарами первой необходимости, аптеки и больницы.

Причем со справкой об отрицательном ПЦР-тесте посещать мероприятия, торговые центры и передвигаться на поездах и самолетах можно будет только до 1 февраля 2022 года. После этой даты ПЦР-тесты будут действовать только у граждан, имеющих официальный отвод от вакцинации по медицинским показаниям.

Как рассказала первый заместитель председателя Госсовета республики Надежда Михайлова, пока правительство России рассматривает предлагаемые ограничения как временную меру, которая будет действовать до 1 июня 2022 года.

Данный вопрос повестки сессии предварительно рассматривался на заседаниях постоянных депутатских комиссии, однако вызвал бурное обсуждение и непосредственно в ходе заседания. Руководители и представители фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» в Госсовете республики сочли принимаемые правительством России ограничительные меры избыточными и высказались против их принятия.

С этим не согласились их коллеги из «Единой России». Так, член совета директоров Сарапульского электрогенераторного завода единоросс Сергей Мусинов высказал убеждение, что в сегодняшней угрожающей ситуации с распространением коронавируса власть имеет моральное право для защиты жизни и здоровья своих граждан перейти от убеждения и принуждению.

В результате за одобрение проекта федерального закона проголосовали 43 депутата, против – 9.