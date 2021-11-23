На борьбу с коронавирусом в 2022 году в Удмуртии планируют направить 6,4 млрд рублей

Общие расходы на здравоохранение в республике увеличат на 6,5%.

Ижевск. Удмуртия. Сумма расходов на здравоохранение в Удмуртии в 2022 году вырастет до 13,4 млрд рублей. По сравнению с текущим периодом она увеличится на 6,5%. Об этом прозвучало в докладе главы республики на состоявшейся 23 ноября заседании сессии Госсовета Удмуртии.

Говоря о формировании бюджета республики на 2022 год, Александр Бречалов отметил, что главный финансовый документ верстается в том числе с учетом повышенной нагрузки, которую испытывают сегодня лечебные учреждения. Планируется, что общий объем расходов на медицину из республиканской казны составит 13 млрд 357 млн рублей, что на 862,5 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Отдельной строкой в списке расходов медицинских организаций остаются мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. По оценке министерства здравоохранения Удмуртии, в случае, если в ближайшие месяцы ситуация с заболеваемостью кардинально не изменится в лучшую сторону, на эти цели потребуется не менее 6,4 млрд рублей.

Средства планируется распределить следующим образом. На дополнительные выплаты медицинскому персоналу будет направлено 1,5 млрд рублей. 2,7 млрд рублей выделят на покупку лекарственных препаратов для больных в стационарах, для обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов — 967,6 млн рублей.

Также за счет средств регионального бюджета планируется приобрести два автомобиля реанимации для республиканской детской клинической больницы и новый компьютерный томограф для ижевской городской клинической больницы №7.