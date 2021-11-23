Цена проезда в общественном транспорте Ижевска вырастет до 27 рублей

При оплате картой сумма составит 25 рублей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 4 декабря вырастет цена проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Комиссия по тарифному регулированию Минстроя Удмуртии утвердила предельный тариф на перевозку пассажиров в общественном транспорте в размере 27 рублей. Для оплаты по безналичному расчёту установлена цена в 25 рублей.
Изменение коснётся всех городских маршрутов на территории Удмуртии. Повышение цены не распространится на междугородний транспорт. Стоимость проездных билетов для граждан, школьников и студентов вырастет на 8,7%.
Те, кто получает соцподдержку на проезд в общественном транспорте продолжат её получать.
Напомним, что о возможном повышении цены на проезд министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачёв в конце октября текущего года. По его словам, связано это в том числе с повышением цен на дорожные материалы.
В последний раз цена проезд в Ижевске повышалась в ноябре 2020 года.