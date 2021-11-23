Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

В Удмуртии появятся два новых государственных агентства

11:11, 23 ноября, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии появятся два новых государственных агентства
11:11, 23 ноября, 2021
Андрей Поносов
199
0
#Удмуртия\n#Правительство\n#Госсовет
Фото: ИА "Сусанин"
199
0

Александр Бречалов представил новую структуру правительства.

Ижевск. Удмуртия. У председателя правительства Удмуртии появятся новые заместители, а в числе органов исполнительной власти добавятся два дополнительных государственных агентства. Глава региона Александр Бречалов представил обновленную структуру республиканского кабинета министров на очередной сессии Государственного Совета Удмуртии.

В Удмуртии сформируют два новых государственных агентства – агентство по туризму, которое выводится из состава Минкульта, и агентство по молодежной политике, ранее это направление курировал Минспорт.

Агентство по туризму будет подчиняться напрямую первому заместителю председателя правительства республики. Работу агентства по молодежной политике также будет контролировать профильный зампред.

По мнению Александра Бречалова, изменения в структуре правительства не должны привести к увеличению расходов на содержание госаппарата.

Таким образом, в Удмуртии будет работать 26 исполнительных органов государственной власти: 15 министерств, 2 главных управления, 3 комитета, 1 управление и 4 агентства.

11:11, 23 ноября, 2021
Андрей Поносов
199
0
#Удмуртия\n#Правительство\n#Госсовет
?>