В Удмуртии появятся два новых государственных агентства

Александр Бречалов представил новую структуру правительства.

Ижевск. Удмуртия. У председателя правительства Удмуртии появятся новые заместители, а в числе органов исполнительной власти добавятся два дополнительных государственных агентства. Глава региона Александр Бречалов представил обновленную структуру республиканского кабинета министров на очередной сессии Государственного Совета Удмуртии.

В Удмуртии сформируют два новых государственных агентства – агентство по туризму, которое выводится из состава Минкульта, и агентство по молодежной политике, ранее это направление курировал Минспорт.

Агентство по туризму будет подчиняться напрямую первому заместителю председателя правительства республики. Работу агентства по молодежной политике также будет контролировать профильный зампред.

По мнению Александра Бречалова, изменения в структуре правительства не должны привести к увеличению расходов на содержание госаппарата.

Таким образом, в Удмуртии будет работать 26 исполнительных органов государственной власти: 15 министерств, 2 главных управления, 3 комитета, 1 управление и 4 агентства.