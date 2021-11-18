Щебёночный слой отремонтированной дороги в одной из деревень Удмуртии оказался тоньше заявленного в 2 раза

Дефекты выявили эксперты ОНФ.

Балезино. Удмуртия. Эксперты ОНФ выявили нарушения при ремонте дороги в деревне Такапи Балезинского района Удмуртии. Это единственная транспортная артерия, соединяющая населённый пункт с райцентром. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в Удмуртии.

Дорогу не ремонтировали около 30 лет. В 2017 году местные жители обратились за помощью в суд, который обязал районную администрацию принять меры. Ждать пришлось почти пять лет. Летом 2021 года начался ремонт дороги.

«Конкурс на проведение работ по ремонту 900 м проезжей части стоимостью 1 млн 813 тыс. руб. выиграла организация ООО «ДМК Групп». Но качеством выполненного ремонта не довольны ни муниципалитет (заказчик), ни эксперты Народного фронта, ни жители», — подчеркнули в народном фронте.

По словам жителей, подрядчик убрал асфальт и вместо него насыпал песчано-гравийную смесь, в которой было большое количество глины. Во время дождей дорогу размывало.

Новый начальник отдела ЖКХ районной администрации Гульнара Корепанова сообщила, что дорога принята не была по причине плохого качества. Соответственно подрядчик своих денег не получил. Заказчик неоднократно направлял дорожникам претензии на устранение замечаний, но результатов это не дало.

У экспертов ОНФ, помимо всего прочего, были претензии к толщине щебеночно-песчаного слоя, которая была вдвое тоньше, не заявленные в смете 15 см всего 6-7 см.

Также общественники не обошли стороной 15-метровый участок разрушающейся новой дороги на повороте с балезинской улицы Кирова к деревне Такапи. В народе её назвали «ковровой дорожкой» из-за множества не то ям, не то воронок от снарядов времён гражданской войны.

Активисты призвали администрацию Балезинского района оперативно провести аварийный ремонт от заезда в деревню, а также рассмотреть вопрос о ремонте всего этого участка. Как раз близится формирование бюджета на 2022 год.