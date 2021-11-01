Итоги дня: военная поставка кислорода в больницы Удмуртии и нехватка вакцины «Спутник Лайт»

Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус выявили у 395 человек. Скончались 10 пациентов.

Воздух для больниц

Центральный военный округ передал больницам Удмуртии несколько тонн сжиженного кислорода. Газ предназначен для больных, лишённых возможности дышать самостоятельно. Общий объём поставок составил 26 тонн.

Оценка ситуации

Представители Росздравнадзора побывали в Удмуртии для оказания методической помощи местным специалистам по снижению заболеваемости коронавирусом. Делегация федерального ведомства посетила ряд учреждений здравоохранения в Ижевске.

Суд за истязание

Жительницу Можги осудили за истязание своих несовершеннолетних дочерей. Женщине дали условный срок.

Нехватка вакцины

Удмуртии подошли к концу запасы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Поставка препарата ожидается не раньше 7 ноября.

Розыск убийцы

В Удмуртии по обвинению в убийстве разыскивается Шмаков Александр Николаевич 1989 года рождения. Преступление он совершил 19 ноября на территории Завьяловского района республики.

Погода

В середине недели в Удмуртии произойдёт кратковременное похолодание. С четверга начнёт вновь теплеть. Осадки ожидаются в основном в виде дождя.