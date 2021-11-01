Представители Росздравнадзора оценили ситуацию с распространением коронавируса в Удмуртии

Специалисты считают положительным влияние ограничительных мер на стабилизацию заболеваемости ковидом в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Представители Росздравнадзора побывали в Удмуртии для оказания методической помощи местным специалистам по снижению заболеваемости коронавирусом. Делегация федерального ведомства посетила ряд учреждений здравоохранения в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, руководители и специалисты федерального Минздрава и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выехали в 9 регионов с наихудшей ситуацией с распространением Covid-19. В Удмуртии 30 октября работали заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков и заместитель начальника управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения этого же ведомства Александр Корочкин.

В Ижевске они побывали на станции скорой медицинской помощи, в республиканской клинической инфекционной больнице и городской поликлинике №2. Руководители этих учреждений проинформировали представителей федеральной службы о том, как организована работа персонала в условиях пандемии и как справляются медики с возросшей нагрузкой.

По итогам инспекции в правительстве Удмуртии состоялось рабочее совещание, в котором участвовали члены республиканского кабинета министров, представители регионального управления Росздравнадзора и Минздрава Удмуртии.

Как отметил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, ситуация с заболеваемостью ковидом в республике выравнивается, и в этом немаловажную роль сыграли ограничительные мероприятия. Также он рекомендовал обратить пристальное внимание на то, чтобы пациенты с коронавирусом без задержек получали бесплатные лекарственные наборы, а также своевременно направлялись в лечебные учреждения, что позволит снизить загруженность бригад скорой помощи.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что на сегодня в городах и районах республики работает 22 ковид-центра. Общий коечный фонд для больных коронавирусом составляет 3 980 мест. Из них 319 оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, 2 162 – кислородом. Свободным остается 21% специализированного коечного фонда.

По словам Эльвиры Пинчук, темпы вакцинации в Удмуртии за минувшую неделю выросли в 4,5 раза, в сутки за прививками обращаются от 8 до 10 тыс. человек. Первым компонентом привито 516 606 человек или 56% от общего числа жителей, подлежащих вакцинации.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подчеркнул, что власти региона учтут все рекомендации представителей Росздравнадзора, в том числе по увеличению охвата населения тестированием на коронавирус и принимаемым ограничительным мерам.

В свою очередь Дмитрий Павлюков отметил, что каждый житель Удмуртии может внести свой вклад в снижение заболеваемости в республике и помочь медикам, пройдя вакцинацию.