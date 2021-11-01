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ЦВО передал больницам Удмуртии несколько тонн сжиженного кислорода

12:10, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
ЦВО передал больницам Удмуртии несколько тонн сжиженного кислорода
12:10, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
236
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#армия
Фото: unsplash.com
236
0

Он предназначен для больных коронавирусом.

Екатеринбург. Свердловская область. Центральный военный округ передал больницам Удмуртии несколько тонн сжиженного кислорода. Об этом пишет «Интерфакс»

Газ предназначен для больных коронавирусом, которые из-за тяжёлого течения болезни не могут дышать сами. Кислород выделили авиационные части из Челябинской области, Пермского и Красноярского краёв, а также подразделения военно-транспортной авиации из Оренбурга и Ульяновска. Общий объём поставок составил 26 тонн.  

Помимо Удмуртии помощь получили больницы Курганской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской областей, Пермского и Красноярского краёв. Также кислород направили в лечебные учреждения Башкортостана и Марий Эл. 

Напомним, на утро 1 ноября в ковид-госпиталях Удмуртии в тяжёлом состоянии находятся 514 человек.

12:10, 01 ноября, 2021
Андрей Бирюков
236
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#армия
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