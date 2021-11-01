ЦВО передал больницам Удмуртии несколько тонн сжиженного кислорода

Он предназначен для больных коронавирусом.

Екатеринбург. Свердловская область. Центральный военный округ передал больницам Удмуртии несколько тонн сжиженного кислорода. Об этом пишет «Интерфакс».

Газ предназначен для больных коронавирусом, которые из-за тяжёлого течения болезни не могут дышать сами. Кислород выделили авиационные части из Челябинской области, Пермского и Красноярского краёв, а также подразделения военно-транспортной авиации из Оренбурга и Ульяновска. Общий объём поставок составил 26 тонн.

Помимо Удмуртии помощь получили больницы Курганской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской областей, Пермского и Красноярского краёв. Также кислород направили в лечебные учреждения Башкортостана и Марий Эл.

Напомним, на утро 1 ноября в ковид-госпиталях Удмуртии в тяжёлом состоянии находятся 514 человек.