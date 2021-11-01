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3 ноября станет в Удмуртии самым холодным днём на этой неделе

17:10, 01 ноября, 2021
Юрий Абашев
3 ноября станет в Удмуртии самым холодным днём на этой неделе
17:10, 01 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
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Сильных снегопадов не предвидится.

Ижевск. Удмуртия. Со вторника температура воздуха в Удмуртии понизится. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ближайшую ночь и завтра утром градусники покажут -2…+3 градуса Цельсия. Днём во вторник похолодает до -5. На дорогах возможна гололедица. В ночь на среду пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

3 ноября станет самым холодным днём на этой неделе. Ночные температуры достигнут -5…-10 градусов, дневные достигнут -3…+2. Осадков не ожидается.

4 и 5 ноября начнёт теплеть. Редкие дожди перерастут в повсеместные. Дневные температуры не превысят 0…+5 градусов.

По предварительному прогнозу, 6 ноября потепление продолжится.

17:10, 01 ноября, 2021
Юрий Абашев
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
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