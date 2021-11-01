3 ноября станет в Удмуртии самым холодным днём на этой неделе

Сильных снегопадов не предвидится.

Ижевск. Удмуртия. Со вторника температура воздуха в Удмуртии понизится. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ближайшую ночь и завтра утром градусники покажут -2…+3 градуса Цельсия. Днём во вторник похолодает до -5. На дорогах возможна гололедица. В ночь на среду пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

3 ноября станет самым холодным днём на этой неделе. Ночные температуры достигнут -5…-10 градусов, дневные достигнут -3…+2. Осадков не ожидается.

4 и 5 ноября начнёт теплеть. Редкие дожди перерастут в повсеместные. Дневные температуры не превысят 0…+5 градусов.

По предварительному прогнозу, 6 ноября потепление продолжится.