В Удмуртии ковидом заразились еще 395 жителей

Заболеваемость коронавирусом в регионе не снижается.

Ижевск. Удмуртия. За истекшие сутки диагноз «коронавирус» поставили еще 395 жителям Удмуртии. Среди вновь зараженных 95 человек в возрасте от 65 лет и 42 ребенка, передает региональный оперативный штаб.

К утру понедельника 212 новых случаев заболевания выявили в Ижевске, 33 – в Воткинске, 29 – в Глазове, 16 – в Увинском районе, 15 – в Можге. Также в числе инфицированных 11 жителей Шарканского района, 8 алнашцев, по 7 фактов заражения зафиксировано в Селтинском. Сюмсинском и Игринском районах.

Среди больных ковидом произошло 10 летальных случаев, скончались 7 женщин и 3 мужчин. Возраст умерших – от 53 лет до 91 года.

Вакцинацию в регионе прошли 516 606 человек, из них 346 230 поставили вторую прививку. 96 908 жителей привились «Спутником Лайт».

Всего на начало недели лечение от коронавирусной инфекции проходят более 10 тыс. человек, 514 пациентов находятся в тяжелом состоянии.