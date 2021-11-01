В Можге осудили мать, истязавшую своих малолетних дочек

Она била детей из-за непослушания.

Можга. Удмуртия. Жительница Можги истязала своих несовершеннолетних дочерей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

С ноября 2018 года по январь 2021 года 47-летняя мать ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своих двух дочерей.

В пьяном состоянии она била детей руками или ремнем, ругалась нецензурной бранью, жестоко с ними обращалась и выставляла девочек в летней одежде зимой на улицу. Все эти действия она объясняла их непослушанием или не выполнением домашнего задания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК России («Истязание») и статьи 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Суд приговорил обвиняемую к 3 годам и 15 дням условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.