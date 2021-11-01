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В Удмуртии разыскивается мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве

15:10, 01 ноября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии разыскивается мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве
15:10, 01 ноября, 2021
Юрий Абашев
910
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#розыск
910
0

Преступление совершено на территории Завьяловского района.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявлен в розыск убийца, скрывшийся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

В убийстве обвиняется Шмаков Александр Николаевич, 1989 года рождения, уроженец села Удугучин Увинского района. Установлено, что 19 ноября текущего года на территории Завьяловского района он жестоко убил мужчину, своего одногодку. После совершения преступления Шмаков скрылся.

Местонахождение преступника в данный момент неизвестно.

«Следственное управление обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по тел. 50-06-48, 50-01-68, 8912-453-76-74 или 02. Анонимность гарантирована», — сообщили в следственном комитете.

Одет: светло-серая курточка с капюшоном, надпись на груди «Adidas», спортивные штаны чёрного цвета с нашивкой «Nike» и кроссовки тёмно-синего цвета.

Описание: рост около 178 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая, нос средний, без горбинки, губы тонкие. На левой руке имеются две татуировки: два меча пересеченных в виде креста, сердце «перечеркнутое» стрелой.

15:10, 01 ноября, 2021
Юрий Абашев
910
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#розыск
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