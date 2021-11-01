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В больницах Удмуртии закончилась вакцина «Спутник Лайт»

16:10, 01 ноября, 2021
Андрей Поносов
В больницах Удмуртии закончилась вакцина «Спутник Лайт»
16:10, 01 ноября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#коронавирус\n#вакцинация\n#дефицит\n#Спутник Лайт
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
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Запасы двухкомпонентных препаратов «Спутник V» и «Эпивак» составляют свыше 112 тысяч доз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подошли к концу запасы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Поставка препарата ожидается не раньше 7 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в ответ на вопросы жителей региона в социальных сетях.

Что касается двухкомпонентных вакцин «Спутник V» и «Эпивак», то их резервы в Удмуртии достаточны, написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава республиканского кабинета министров Ярослав Семенов. По словам премьера, двухкомпонентные препараты наличествуют в количестве более 112 тыс. доз.

За прошедшие 3 дня в республике от ковида привились почти 20,5 тысяч человек. Охотнее других вакцину ставят жители села – лидерами по охвату вакцинацией стали Дебесский, Якшур-Бодьинский и Красногорский районы. Всего в регионе план по профилактическим прививкам выполнен на 57,4%.

Напомним, вакцинацию от коронавируса можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, в Ижевске открыты 3 дополнительных прививочных пунктов – в Центре общественного здоровья на площади имени 50-летия Октября, 21, в офисе «Сбербанка» на улице Пушкинской, 157 и в фойе театра оперы и балета Удмуртии на Центральной площади.

16:10, 01 ноября, 2021
Андрей Поносов
272
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#коронавирус\n#вакцинация\n#дефицит\n#Спутник Лайт
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