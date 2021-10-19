Итоги дня: напряжённая ситуация с ковидом в Удмуртии и ответ Минобрнауки по отстранениям невакцинированных работников

Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки в Удмуртии ковидом заболел 371 человек, скончались 37 пациентов.

Превышение эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысили эпидемический порог на 50,4%. С 11 по 17 октября в за помощью обратились 17 312 человек.

Продажа месторождения

В Удмуртии выставят на продажу Чутырский участок газонефтяного месторождения, площадью 195,2 кв. км. Запасы нефти там составляют более 2,7 млн тонн.

Тяжёлая обстановка

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко включил Удмуртию в число регионов с тяжёлой ситуацией по коронавирусу. Непростая обстановка сложилась и у соседей — Татарстана, Башкирии и Пермский край.

Отстранять не будут

В Минобрнауки Удмуртии прокомментировали факт возможного отстранения учителей в случае нежелания их вакцинироваться от коронавируса. Отстранений не будет, но если работник не вакцинируется без уважительной причины, то его временно переведут на дистант.

Увеличат субсидии

В Удмуртии увеличат субсидии для детских игровых комнат и центров, которые попали под ограничительные коронавирусные меры. Им на 100% компенсируют плату за аренду или коммунальные платежи за один месяц.

Длинные выходные

В Удмуртии могут ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В регионах с тяжёлой эпидобстановкой ковидные выходные могут начаться уже с 23 октября.

Приватизация

Правительство Удмуртии включило в приватизационный план на 2022 год три предприятия: Удмуртавтодор, «Республиканская строительная компания» и управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер».