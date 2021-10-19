В Удмуртии собираются продать одно из газонефтяных месторождений

Стартовая цена участка — 140,041 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Месторождение с запасами нефти и газа в Удмуртии выставят на аукцион 20 октября. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

На Чутырском участке, площадью 195,2 кв. км., извлекаемые запасы нефти составляют 2,721 млн тонн. В них присутствует 651 тыс. тонн нефти категории А, 1,82 млн тонн категории В1 и 250 тыс. тонн категории В2. Также на этой территории можно извлечь 2,307 млрд куб. м. газа категории В1.

На участке уже проложена сеть асфальтированных и гравийных дорог, также через месторождение проходит шоссе от Ижевска через поселок Игра и до Глазова.

Начальная цена территории на аукционе составляет 140,041 млн рублей.