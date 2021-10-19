Правительство Удмуртии выставит на продажу акции бывших госпредприятий

В список на приватизацию в 2022 году вновь внесли «Удмуртавтодор».

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии готово отказаться от владения двумя бывшими госпредприятиями для покрытия бюджетного дефицита. Распоряжение о прогнозном плане приватизации 18 октября подписал председатель республиканского кабмина Ярослав Семенов. Документ размещен на официальном сайте главы и правительства региона.

Первым в списке на приватизацию стоит акционерное общество «Удмуртское автодорожное предприятие». На сегодня республика в лице правительства является единственным собственником дорстроя. Номинальная стоимость «Удмуртавтодора» составляет 3 583 599 тыс. рублей.

Вторым по приватизационному списку и по стоимости выступает АО «Республиканская строительная компания». Ее уставный капитал оценивается в 215 826 тыс. рублей. Правительство также намерено отказаться от 100% собственности предприятия.

Замыкает перечень объектов, находящихся в региональной собственности и подлежащих приватизации, доля в размере 0,01% в уставном капитале АО «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер». Республика владеет одной акцией этого предприятия.

Напомним, АО «Удмуртавтодор» уже не в первый раз ищет походящего покупателя. Аукцион по его продаже должен был пройти 5 августа 2021 года. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заинтересованных лиц. В апреле 2021 года глава республики Александр Бречалов заявил о трех потенциальных инвесторах для «Удмуртавтодора».

АО «Республиканская строительная компания» является правопреемником государственного предприятия «Территориально-производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики». Новый статус и название организация получила в августе 2021 года.

Ранее бывший гендиректор ГУП «ТПО ЖКХ УР» Иван Ястреб был арестован по подозрению во взятке и хищении средств. Судебный процесс над Ястребом продолжается, до февраля 2022 года он и его подельник будут находиться под стражей.