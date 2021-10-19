В Удмуртии увеличат субсидии для детских игровых комнат

Решение приняли после обращений предпринимателей.

Ижевск. Удмуртия. Детским игровым комнатам в Удмуртии увеличат субсидии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Игровым комнатам, которые попали под ограничительные меры в связи с коронавирусом, на 100% компенсируют плату за аренду или коммунальные платежи за один месяц. Максимально возможная выплата увеличена с 50 до 300 тыс. рублей. Решение приняли после обращений предпринимателей.

Уточняется, что субсидия доступна не только для детских игровых комнат, но и детских развлекательных центров, игровых зон на территории общепита, торгово-офисных центрах, объектах массового отдыха, а также развлекательных и досуговых заведениях.

Помощь начнут оказывать с ноября. Для этого предпринимателям необходимо будет подать соответствующие документы — порядок их предоставления находится на стадии утверждения.

Ранее сообщалось, что бизнес в Удмуртии получит государственную поддержку на фоне ограничительных мер. Так, игровые территории могут получить займ на сумму до 500 тыс. рублей на срок до двух лет. Кредитная ставка составит 0,1% годовых.

Для предприятий общепита возможен вариант займа до 1 млн рублей на тот же срок по ставке 1%. Это касается только тех организаций, которые были вынуждены ограничить время своей работы в соответствии с распоряжением Главы Удмуртии № 42-РГ. Те же условия кредитования действуют и для кинотеатров.

Также для предпринимателей работает горячая линия, где можно узнать о действующих мерах поддержки в период ограничений.