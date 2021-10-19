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В России дни с 30 октября по 7 ноября могут объявить нерабочими

16:15, 19 октября, 2021
Андрей Бирюков
В России дни с 30 октября по 7 ноября могут объявить нерабочими
16:15, 19 октября, 2021
Андрей Бирюков
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0
#Россия\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
104
0

Предложение будет направлено президенту для принятия решения.

Москва. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Как пишет «Интерфакс», её идею поддержал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

Предложение оперштаба по борьбе с коронавирусом направят президенту России. При этом Голикова предложила с 23 октября дать регионам право самим вводить нерабочие дни. Касаться это будет тех субъектов, где ситуация с заболеваемостью остаётся сложной. 

С 30 октября предлагают ограничить посещение массовых мероприятий в регионах. Посетителей будут пускать по QR-кодам вакцинированных и переболевших. С 7 ноября QR-коды могут ввести для визита в организации, которые были закрыты в течение нерабочих дней. Со слов вице-премьера, это необходимо для того, чтобы сдержать распространение инфекции.

16:15, 19 октября, 2021
Андрей Бирюков
104
0
#Россия\n#коронавирус
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