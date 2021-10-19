В России дни с 30 октября по 7 ноября могут объявить нерабочими

Предложение будет направлено президенту для принятия решения.

Москва. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Как пишет «Интерфакс», её идею поддержал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

Предложение оперштаба по борьбе с коронавирусом направят президенту России. При этом Голикова предложила с 23 октября дать регионам право самим вводить нерабочие дни. Касаться это будет тех субъектов, где ситуация с заболеваемостью остаётся сложной.

С 30 октября предлагают ограничить посещение массовых мероприятий в регионах. Посетителей будут пускать по QR-кодам вакцинированных и переболевших. С 7 ноября QR-коды могут ввести для визита в организации, которые были закрыты в течение нерабочих дней. Со слов вице-премьера, это необходимо для того, чтобы сдержать распространение инфекции.