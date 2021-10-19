Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог на 50,4%

На прошлой неделе заболели более 17 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 11 по 17 октября острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 17 312 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

49,1% от числа заболевших приходится на детей до 14 лет. В среднем по республике на 100 тыс. населения 1 137,4 человек болеют ОРВИ. Уровень заболеваемости регистрировался выше эпидемического порога на 50,4%.

Среднереспубликанские показатели были превышены в Ижевске, Можге, Сюмсинском, Игринском, Глазовском и Юкаменском районах.

Напомним, что в Удмуртии открыли горячую линию по ОРВИ и гриппу.