В Удмуртии 617 пациентов с коронавирусом тяжело переносят болезнь

За последние сутки от этой инфекции вылечились 354 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии от коронавирусной инфекции излечились 354 пациента. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

За последние сутки ковидом заразился 371 человек. Положительные тесты получили 174 жителей Ижевска, 33 человека из Сарапула и 21 — из Дебесского района, 18 — из Воткинска. В Остальных городах и районах республики численность новых пациентов не превышает 13.

Среди больных ковидом умерли 37 человек. Из них 20 женщин и 17 мужчин.

На сегодняшний день 7 088 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 1 783 в состоянии средней степени тяжести, а 617 пациентов тяжело переносят болезнь.