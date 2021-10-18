Итоги дня: появление детского ковид-центра в Удмуртии и закрытие парка Горького в Ижевске

Главные новости понедельника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили ещё 369 случаев заражения коронавирусом. Скончались 35 пациентов.
Трагедии на дорогах
В Удмуртии за 9 месяцев 2021 года в ДТП погибли 103 человека. Травмы различной степени тяжести получили 1 218 участников движения.
Парк закрыт
В Ижевске с 20 октября на зиму закроют парк имени Горького, который за минувшее лето провёл 190 различных мероприятий. Также до весны прекращается навигация теплоходов.
Плохое мясо
В Удмуртии с начала 2021 года с продажи сняли 38 партий мясной продукции. Всего управление Роспотребнадзора по республике провело 311 проверок.
Новый ковид-центр
Нефрологическое отделение Республиканской детской клинической больницы в Ижевске перепрофилировали под ковид-центр для детей. Свою работу он начал с 11 октября.
Повторные случаи
Повторное заболевание коронавирусом через три и более месяца после первого случая произошло у 1 041 жителя Удмуртии, из них 890 заболели с 1 июня 2021 года. От повторного проявления инфекции умерли 22 человека — они не были привиты от ковида.