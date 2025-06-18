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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врач рассказала, какие жирные продукты помогают выводить опасный холестерин

09:00, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Врач рассказала, какие жирные продукты помогают выводить опасный холестерин
09:00, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Удмуртия\n#продукты\n#здоровое питание
Источник фото: unsplash.com (Tom Hermans)
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Специалист рекомендует использовать льняное масло для заправки салатов, отмечая его положительное влияние не только на сосуды, но и на рост волос.

Ижевск. Удмуртия. Врач назвала полезные жирные продукты, которые помогают выводить опасный холестерин и очищать сосуды. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о льняном масле и грецких орехах - одних из лучших источников омега-3 жирных кислот, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и защиты от тромбов. В столовой ложке льняного масла содержится 7,26 граммов омега-3, а в небольшой горсти грецких орехов - 2,57 грамма.

Специалист рекомендует использовать льняное масло для заправки салатов, отмечая его положительное влияние не только на сосуды, но и на рост волос. Грецкие орехи особенно полезны для сердца благодаря содержащимся в них жирам, которые снижают уровень "плохого" холестерина. Входящая в их состав аминокислота помогает расслабить сосуды и улучшить кровоток, что уменьшает вероятность образования тромбов.

Врач советует обязательно включать в рацион рыбу хотя бы раз в неделю и чаще употреблять растительные источники омега-3 жиров. Для контроля или снижения давления эксперт рекомендует регулярно есть овощные салаты со свежей зеленью, заправленные льняным или оливковым маслом. Также специалист обращает внимание на любопытные результаты исследований, согласно которым омега-3 жиры способны снижать инсулинорезистентность, что делает их особенно ценными для профилактики различных заболеваний.

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09:00, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#Удмуртия\n#продукты\n#здоровое питание