Ижевск. Удмуртия. Врач назвала полезные жирные продукты, которые помогают выводить опасный холестерин и очищать сосуды. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о льняном масле и грецких орехах - одних из лучших источников омега-3 жирных кислот, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и защиты от тромбов. В столовой ложке льняного масла содержится 7,26 граммов омега-3, а в небольшой горсти грецких орехов - 2,57 грамма.

Специалист рекомендует использовать льняное масло для заправки салатов, отмечая его положительное влияние не только на сосуды, но и на рост волос. Грецкие орехи особенно полезны для сердца благодаря содержащимся в них жирам, которые снижают уровень "плохого" холестерина. Входящая в их состав аминокислота помогает расслабить сосуды и улучшить кровоток, что уменьшает вероятность образования тромбов.

Врач советует обязательно включать в рацион рыбу хотя бы раз в неделю и чаще употреблять растительные источники омега-3 жиров. Для контроля или снижения давления эксперт рекомендует регулярно есть овощные салаты со свежей зеленью, заправленные льняным или оливковым маслом. Также специалист обращает внимание на любопытные результаты исследований, согласно которым омега-3 жиры способны снижать инсулинорезистентность, что делает их особенно ценными для профилактики различных заболеваний.