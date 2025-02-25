Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в январе 2025 года до 11% увеличилась годовая инфляция. В Об этом сообщает Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

Этому способствовал повышенный спрос на некоторые товары и услуги, также это объясняется тем, что производители и поставщики продолжили переносить в цены возросшие затраты.

Уровень инфляции в Удмуртии продолжает оставаться выше, чем в Приволжском федеральном округе, где она составляет 9,97%, и в целом по России – 9,92%.

Рост цен на продовольственные товары составил 12,51% после декабрьского 12,32%. На непродовольственные товары рост увеличился до 7,34%, тогда как месяцем ранее составлял 6,66%. Самый большой скачок произошёл в сфере услуг, здесь инфляция составила 14,01%, тогда как в декабре была 12,81%. Это связано с увеличением тарифов на проезд в общественном транспорте в ряде городов, а также с увеличением госпошлин на услуги органов ЗАГС.

«В России в январе цены выросли меньше с исключением сезонности, чем в декабре. Снизились и устойчивые темпы роста цен. Но снижение произошло с очень высокой точки, и месячный прирост цен остается еще значительным», – говорится в аналитической записке.

Как сообщается, Банк России продолжает поддерживать высокие ставки в экономике, что будет способствовать замедлению инфляции и её возвращению к цели 4% в 2026 году.