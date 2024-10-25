Рост производства молока и яиц отмечается в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. По итогам января-сентября 2024 года в Удмуртии фиксируется рост производства ряда продовольственных товаров. Об этом сообщает Удмуртстат.

За указанный период в республике произвели 841 млн штук куриных яиц. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 3,3%. Молока в Удмуртии за 9 месяцев 2024 года произведено 922,7 тыс. тонн. Рост составил 5,2%. Мяса скота и птицы получено 114,7 тыс. тонн — рост 1,8%.