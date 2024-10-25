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Рост производства молока и яиц отмечается в Удмуртии

14:30, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Рост производства молока и яиц отмечается в Удмуртии
14:30, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продукты
Источник фото: ИА «Сусанин»
22
0

По итогам девяти месяцев текущего года выпуск увеличился на 5,2% и 3,3% соответственно.

Ижевск. Удмуртия. По итогам января-сентября 2024 года в Удмуртии фиксируется рост производства ряда продовольственных товаров. Об этом сообщает Удмуртстат. 

За указанный период в республике произвели 841 млн штук куриных яиц. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 3,3%. Молока в Удмуртии за 9 месяцев 2024 года произведено 922,7 тыс. тонн. Рост составил 5,2%. Мяса скота и птицы получено 114,7 тыс. тонн — рост 1,8%. 

14:30, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продукты